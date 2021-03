Matteo Sereni | archiviata indagine per abusi su figli

(Di venerdì 5 marzo 2021) L'ex calciatore del Torino, per anni portiere del Toro e con un passato anche a Brescia, Sampdoria e Lazio commenta: "Dopo 11 anni la fine di un incubo"

Sport_Fair : L'incubo di Matteo #Sereni è finito Ripulito il proprio onore dopo 11 anni di calvario - sportface2016 : #MatteoSereni, cade l'accusa di molestie sui figli: 'Fine di un incubo' - SMaglia : RT @ILTOROSIAMONOI: Ex granata: abusi sui figli,archiviata l’inchiesta su Matteo Sereni - ILTOROSIAMONOI : Ex granata: abusi sui figli,archiviata l’inchiesta su Matteo Sereni - PaoloVersa : RT @CorriereTorino: Abusi sui figli, archiviata l’inchiesta sull’ex portiere del Torino Matteo Sereni -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Sereni

Vicenda definitivamente chiusa. Il gip Michele Contini del Tribunale di Cagliari ha archiviato l'inchiesta a carico di, ex portiere del Torino e con un passato anche a Brescia, Sampdoria e Lazio. L'ex calciatore era stato denunciato per una vicenda di abusi sui figli poi rivelatasi infondata. Il ...Undici anni. Un calvario tremendo arrivato finalmente alla sua conclusione, con un'archiviazione che restituisce ala sua vita. L'ex portiere di Torino, Lazio e Sampdoria era stato accusato oltre un decennio fa di abusi sui propri figli, finendo davanti a un giudice con una delle ipotesi di reato ...L'ex portiere della Lazio Matteo Sereni riceva finalmente una bella notizia: l'indagine contro di lui è stata archiviata ...Il gip Michele Contini del tribunale di Cagliari ha archiviato l'inchiesta a carico di Matteo Sereni, ex portiere di Torino, Lazio e Sampdoria tra le altre, che era stato denunciato oltre dieci anni f ...