Maneskin perdonano Berti | Orietta | non ascoltare critiche | il web è cattivo

"Orietta, lasciali perdere non ascoltare le critiche: il web è cattivo. Cantiamo insieme", scrivono i Maneskin via Twitter. Il post della giovane band arriva dopo la gaffe di Orietta Berti che, nel corso di una diretta social, ha sbagliato a pronunciare il nome del gruppo dicendo: "Mi piacerebbe duettare con i Naziskin".

