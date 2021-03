Lo svarione di Orietta Berti | i Maneskin diventano Naziskin e il video diventa virale

(Di venerdì 5 marzo 2021) Non c'è Sanremo senza polemica e nemmeno senza sfondoni. E oggi il palmares va alla miticache in un colpo solo ha fatto confusione, in un caso anche un po' spericolata. Che è successo? ...

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : svarione Orietta

Globalist.it

Così il video è diventato subito virale: 'Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con Ermal Metal e come anche con i Naziskin', ha dettoBerti. Passi che Meta sia diventato Metal.Così il video è diventato subito virale: 'Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con Ermal Metal e come anche con i Naziskin', ha dettoBerti. Passi che Meta sia diventato Metal.Non c’è Sanremo senza polemica e nemmeno senza sfondoni. E oggi il palmares va alla mitica Orietta Berti che in un colpo solo ha fatto confusione, in un caso anche un po’ spericolata. Che è successo?