Flash Mob a Roma contro il femminicidio

(Di venerdì 5 marzo 2021) Basta femminici: gli uomini ci mettono la faccia e anche le mascherine, con unmob appunto contraddistinto da mascherine rosse cucite da donne vittime di violenze. E’ la iniziativa che vede coinvolti circa 100 uomini di tutte le età, compresi politici, imprenditori e semplici cittadini che si sono dati appuntamento nelle scorse ore a piazza San Silvestro per manifestarela violenza delle donne. Uomini che camminavano con mascherine rosse verso un messaggio di prese di coscienze e di responsabilità guidati dal presidente dell’VIII municipio, portavoce di Liberare, Amedeo Ciaccheri, insieme a Gianluca Peciola, attivista e ex consigliare comunale. Tanti esponenti politici, tra cui anche Carlo Calenda di Azione: durante ilmob, tanti manifesti e tanti slogan, per una mobilitazione resa necessaria ...

Sabato 6 marzo Messina sarà protagonista di un flash mob contro la costruzione del deposito nazionale di rifiuti nucleari in Sicilia. Gli organizzatori, tra cui il collettivo di Ecologia Politica di Messina , hanno scelto la data del 6 marzo per ...