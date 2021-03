E’ morto l’ex sindaco di Milano Carlo Tognoli

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 5 marzo 2021)diall’età di 82 anni. Nei mesi scorsi era risultato positivo al coronavirus.all’età di 82 anni.disi è spento nella sua abitazione nella mattinata di venerdì 5 marzo 2021. Il socialista nei mesi scorsi era risultato positivo al coronavirus dopo un ricovero in ospedale per una frattura al femore. Un lungo percorso di cura in ospedale perprimo cittadino del capoluogo lombardo e un rientro nella sua abitazione solo qualche giorno fa. Le sue condizioni, però, sono peggiorate nelle ultime ore con il decesso avvenuto nella giornata di lunedì 5 ...