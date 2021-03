Draghi-Speranza, finalmente una bella notizia: l’annuncio (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi l’Italia ha tagliato il traguardo dei 5 milioni di vaccini somministrati. Un obiettivo raggiunto in modo quasi simbolico a un anno di distanza (in verità con qualche giorno di anticipo) dall’imposizione del primo lockdown nazionale. Sono stati dodici mesi infiniti e provanti, durante i quali abbiamo imparato a gestire la pandemia, in qualche modo a conviverci in attesa di poterne uscire grazie proprio alla campagna vaccinale. Siamo passati dalla quasi schizofrenica contrapposizione tra il popolo del #milanononsiferma e quello di #iorestoacasa a fare di smart working e didattica a distanza una nuova normalità. Tornando a oggi, sono per la precisione 5.019.869 le dosi somministrate, 3.087.707 a donne e 1.932.162 a uomini. Il numero di coloro già sottoposti anche al richiamo si ferma a 1.562.291. La Lombardia è la regione che procede a passo più spedito con 776.438 ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi l’Italia ha tagliato il traguardo dei 5 milioni di vaccini somministrati. Un obiettivo raggiunto in modo quasi simbolico a un anno di distanza (in verità con qualche giorno di anticipo) dall’imposizione del primo lockdown nazionale. Sono stati dodici mesi infiniti e provanti, durante i quali abbiamo imparato a gestire la pandemia, in qualche modo a conviverci in attesa di poterne uscire grazie proprio alla campagna vaccinale. Siamo passati dalla quasi schizofrenica contrapposizione tra il popolo del #milanononsiferma e quello di #iorestoacasa a fare di smart working e didattica a distanza una nuova normalità. Tornando a oggi, sono per la precisione 5.019.869 le dosi somministrate, 3.087.707 a donne e 1.932.162 a uomini. Il numero di coloro già sottoposti anche al richiamo si ferma a 1.562.291. La Lombardia è la regione che procede a passo più spedito con 776.438 ...

