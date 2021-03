Draghi e la linea dura: bloccato l’export dei vaccini verso l’Australia (Di venerdì 5 marzo 2021) Il governo Draghi mantiene la linea comunitaria dura: garantire una sufficiente quantità di dosi alla popolazione europea, prima di consentire l’export alle case farmaceutiche. Ed è per questo che ha bloccato l’export del vaccino verso l’Australia. L’Italia diventa così il primo Stato membro dell’Ue ad intervenire in tal senso dall’approvazione del nuovo meccanismo europeo di controllo dell’export sui vaccini. È così che le 250mila dosi di AstraZeneca (infialate ad Anagni) destinate all’Australia sono state bloccate. Tanto più che l’Australia non è attualmente tra i Paesi più vulnerabili alla pandemia e non versa in stato di emergenza. Era già chiaro sin da subito che il ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Il governomantiene lacomunitaria: garantire una sufficiente quantità di dosi alla popolazione europea, prima di consentirealle case farmaceutiche. Ed è per questo che hadel vaccino. L’Italia diventa così il primo Stato membro dell’Ue ad intervenire in tal senso dall’approvazione del nuovo meccanismo europeo di controllo delsui. È così che le 250mila dosi di AstraZeneca (infialate ad Anagni) destinate alsono state bloccate. Tanto più chenon è attualmente tra i Paesi più vulnerabili alla pandemia e non versa in stato di emergenza. Era già chiaro sin da subito che il ...

