Curling | Mondiali femminili a Calgary dal 30 aprile al 9 maggio

(Di venerdì 5 marzo 2021) E’ arrivata la decisione della WorldFederation. Idisi terranno a, in Canada, dal 30al 9. La rassegna iridata, fondamentale per la qualificazione ai Giochi di Pechino 2022 poiché garantirebbe il pass alle prime sei squadre classificate, era prevista a Sciaffusa, in Svizzera, dal 19 al 28 marzo, ma è stata annullata e successivamente spostata a causa della pandemia. Tra le partecipanti, oltre all’Italia, ci saranno altre 13 squadre: Canada, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Giappone, Corea Russia, Scozia, Svezia, Svizzera, Stati Uniti. SportFace.