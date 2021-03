Covid, oltre quota duemila i contagi in Piemonte (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora in salita la curva dei contagi da Covid in Piemonte. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.283 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 317 dopo test antigenico), pari al 6% dei 37.508 tamponi eseguiti, di cui 22.809 antigenici. Dei 2.283 nuovi casi, gli asintomatici sono 850 (39,2%). I casi sono 512 di screening, 1.122 contatti di caso, 649 con indagine in corso, 35 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 213in ambito scolastico e 2.035 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 259.913, di cui 22.403 Alessandria, 13.120 Asti, 8.745 Biella, 35.152 Cuneo, 20.053 Novara, 137.691 Torino 9.689 Vercelli, 9.769 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.240 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora in salita la curva deidain. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.283 nuovi casi di persone risultate positive al-19 (di cui 317 dopo test antigenico), pari al 6% dei 37.508 tamponi eseguiti, di cui 22.809 antigenici. Dei 2.283 nuovi casi, gli asintomatici sono 850 (39,2%). I casi sono 512 di screening, 1.122 contatti di caso, 649 con indagine in corso, 35 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 213in ambito scolastico e 2.035 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 259.913, di cui 22.403 Alessandria, 13.120 Asti, 8.745 Biella, 35.152 Cuneo, 20.053 Novara, 137.691 Torino 9.689 Vercelli, 9.769 Verbano-Cusio-Ossola,a 1.240 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie ...

