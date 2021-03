Covid, altri tre morti a Torre del Greco: ora sono 117 in un anno (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Tre decessi in 24 ore e oltre mille casi attualmente attivi. È il quadro della situazione legato all’emergenza Covid-19 segnalato dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba. Proprio il primo cittadino fa sapere, al termine dell’aggiornamento al Centro operativo comunale, che a perdere la vita sono stati B.M. di 74 anni, M.A. di 72 e M.G. di 67 anni. Si aggrava ulteriormente dunque il bilancio delle vittime: da inizio pandemia infatti i morti a causa del Coronavirus a Torre del Greco sono stati 117. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati segnalati 29 nuovi contagi, a fronte di 27 guarigioni: sono dunque 1.056 le persone ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Tre decessi in 24 ore e oltre mille casi attualmente attivi. È il quadro della situazione legato all’emergenza-19 segnalato dal sindaco didel, Giovanni Palomba. Proprio il primo cittadino fa sapere, al termine dell’aggiornamento al Centro operativo comunale, che a perdere la vitastati B.M. di 74 anni, M.A. di 72 e M.G. di 67 anni. Si aggrava ulteriormente dunque il bilancio delle vittime: da inizio pandemia infatti ia causa del Coronavirus adelstati 117. Nelle ultime 24 ore inoltrestati segnalati 29 nuovi contagi, a fronte di 27 guarigioni:dunque 1.056 le persone ...

Agenzia_Ansa : Raoul Casadei, il re del liscio, da domenica pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Olt… - matteosalvinimi : Per rimediare ad errori e ritardi di altri, i ministri della Lega sono al lavoro per produrre i farmaci anti-Covid… - matteosalvinimi : ...comprati in Israele. Visto che l’Europa non manda quanto promesso, sarebbe giusto che il governo italiano, in at… - Gianmar26145917 : RT @riktroiani: #Texas e #Mississippi revocano l’obbligo di indossare le #mascherine anti #Covid dal 10 marzo. I due Stati seguono l’esempi… - ZombieBuster5 : RT @biif: Ma perché negli altri paesi se uno muore dopo il #vaccino #COVID possono tranquillamente dirlo mentre qui devono montare pantomi… -