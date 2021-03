Cassano: “Inter in Italia senza rivali” (Di sabato 6 marzo 2021) Antonio Cassano senza filtri quando parla a BoboTv su Twitch. L'ex Real Madrid ha parlato delle chance scudetto dell’Inter: “L'Inter in Italia non ha rivali, solo loro possono perdere lo Scudetto. Hanno consapevolezza, forza e devono preparare una partita alla settimana. Questa è una manna dal cielo -riporta tmw.com-. Antonio Conte sta facendo un bel lavoro, e lo dico io che se c'è da criticarlo lo critico: in questo momento in Italia l'Inter decide per lei, è padrona del proprio destino. Bisogna fare i complimenti alla squadra e a gente come Alexis Sanchez e Christian Eriksen che sono finalmente entrati nelle idee dell'allenatore. E questo è un loro grande merito".caption id="attachment 1103307" align="alignnone" width="4632" Inter ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Antoniofiltri quando parla a BoboTv su Twitch. L'ex Real Madrid ha parlato delle chance scudetto dell’: “L'innon ha, solo loro possono perdere lo Scudetto. Hanno consapevolezza, forza e devono preparare una partita alla settimana. Questa è una manna dal cielo -riporta tmw.com-. Antonio Conte sta facendo un bel lavoro, e lo dico io che se c'è da criticarlo lo critico: in questo momento inl'decide per lei, è padrona del proprio destino. Bisogna fare i complimenti alla squadra e a gente come Alexis Sanchez e Christian Eriksen che sono finalmente entrati nelle idee dell'allenatore. E questo è un loro grande merito".caption id="attachment 1103307" align="alignnone" width="4632"...

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Inter Vieri, che stoccata in diretta: 'Dovrebbero dimettersi!' Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano e il padrone di casa Christian Vieri in diretta alla 'Bobo Tv': analisi su Parma - Inter andata in scena ieri sera al 'Tardini' In diretta alla 'Bobo Tv' su Twitch, Lele Adani, Nicola Ventola, ...

Milan: Cassano ne esalta uno e ne demolisce un altro L'avrebbe voluto al suo fianco quando vestiva la maglia rossonera. Cassano si ricorda più per essere stato ex Inter che ex Milan ma in carriera è stato anche dall'altra parte della sponda dei navigli ed è normale che sia legato anche all'altra squadra meneghina. ...

Cassano: "De Paul non mi convince. Ma se nell'Inter gioca Gagliardini..." TUTTO mercato WEB Cassano: “Inter in Italia senza rivali” Antonio Cassano senza filtri quando parla a BoboTv su Twitch.L’ex Real Madrid ha parlato delle chance scudetto dell’Inter: “L’Inter in Italia non ha rivali, solo loro poss ...

Cassano non si entusiasma per De Paul: "Tanto fumoso" Il pensiero di Cassano su De Paul "Non mi convince tanto, mi dà l'idea di un giocatore tanto fumoso seppur con buone qualità, ma è un giocatore che fa cose interessanti all'Udi ...

