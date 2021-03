Calcio femminile, Serie A 2021: Juventus-Milan vale un pezzo di scudetto, il Sassuolo ospita la Fiorentina (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra domani e domenica si disputerà la quindicesima giornata della Serie A 2020-2021 di Calcio femminile. Fari puntati su Juventus-Milan, lo scontro diretto che è destinato ad assegnare un pezzo di scudetto. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Ad inaugurare il turno sarà Hellas Verona-Roma, in programma domani alle ore 12.30. Le giallorosse, provenienti da quattro vittorie di fila, vogliono consolidare il quarto posto e continuare ad inseguire la terza piazza occupata dal Sassuolo, mentre le scaligere hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. A seguire, alle ore 14.30, la Florentia San Gimignano, dopo aver vinto il derby contro la Fiorentina, cerca continuità nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra domani e domenica si disputerà la quindicesima giornata dellaA 2020-di. Fari puntati su, lo scontro diretto che è destinato ad assegnare undi. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Ad inaugurare il turno sarà Hellas Verona-Roma, in programma domani alle ore 12.30. Le giallorosse, provenienti da quattro vittorie di fila, vogliono consolidare il quarto posto e continuare ad inseguire la terza piazza occupata dal, mentre le scaligere hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. A seguire, alle ore 14.30, la Florentia San Gimignano, dopo aver vinto il derby contro la, cerca continuità nella ...

AzzurreFIGC : ?? Stasera Cristiana #Girelli sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ?? L'attaccante della… - InfoCilentoWeb : Calcio femminile: ripartenza per la Serie C di calcio a 5 e l'Eccellenza a 11 #CalcioFemminile #EccellenzaFemminile… - PotereaiSith : @icarvsplume @Corriere L’ho notato, però non buttiamo via tutto. Stiamo facendo passi da giganti sul calcio femmini… -