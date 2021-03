Bloccata la diffusione delle immagini Bomba di Dagospia su Elodie e Sanremo | su cosa è scattata la censura

(Di venerdì 5 marzo 2021) Uno strano caso al Festival di. Uno strano caso di cui ci dà conto, nella rubricaSpia a cura di Giuseppe Candela, tutta dedicata a rumors e indiscrezioni relativi a ciò che accade nella settimana della kermesse in riviera. E uno strano caso è quello che riguarda dueartiste più quotate e ammirate che hanno preso parte alla kermesse, ossia Laura Pausini ed. Un caso scottante, stando a quanto si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino. In una pillola, infatti, ci si chiede: "Come mai i programmi del daytime di Rai1 non hanno potuto trasmettere ledi Laura Pausini ede sono stati costretti a ricorrere ad alcune foto? La cantante di Solarolo e la conduttrice della seconda serata hanno bloccato la ...

AdolfoSalsi : @CharlyMatt Proprio adesso a le parole della settimana da Gramellini la Drssa Viola ha detto che dati ufficiali da… - DavidG__ : @biif @BagueraDaniela @Pinzie @unity1802 @cris_cersei e siccome non muore ma la trasmissione non viene bloccata ecc… - MFocaccia : @Cmmy3 Secondo Il partito della mascherina è stata bloccata grazie alla diffusione delle museruole, nn di capisce x… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccata diffusione

Il Post

...era destinato il lotto di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca la cui esportazione è stata...e allo stesso tempo evitino che ritardi e inefficienze contribuiscano all'ulterioredel ...Nelle scorse ore Giovo è stata oggetto di maggiori restrizioni a causa di unaimportante ... Se gli studenti si spostano comunque , la trasmissione del contagio potrebbe non venire. ...Il membro del Cts: "I dati che vediamo sono in peggioramento non solo per la Lombardia, ma anche per Emilia Romagna e Campania. Ad ottobre eravamo con 200 - 300 pazienti in terapia intensiva, ora comi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Lombardia, Pregliasco a Sky TG24: 'Scuole chiuse per diffusione coronavirus tra giovani' ...