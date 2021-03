Bersani su La7: “Zingaretti? Abbia la generosità di attuare una fase nuova e un campo aperto. È la via d’uscita per tutti, anche per il M5s” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Le dimissioni di Zingaretti? Era da un po’ di tempo che si sentivano nell’aria ma non me le aspettavo oggi. Con tutta la stima per Zingaretti, però, mi sembra che questo sia un problema molto di superficie che ha la sinistra. E non da oggi, come ormai dico da un paio d’anni ormai”. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) dal deputato di LeU Pier Luigi Bersani che spiega: “I problemi che ha la sinistra, dopo questa svolta verso la globalizzazione e l’arrivo della nuova destra, non si risolvono stando in casa a rigirarsi nel problema. Si risolvono in un campo aperto, con una novità. E lo dico per Articolo Uno e LeU, per il Pd, per i Verdi e per tutti i mondi che compongono la sinistra plurale: pensando di uscire da questa fase solo coi vecchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “Le dimissioni di? Era da un po’ di tempo che si sentivano nell’aria ma non me le aspettavo oggi. Con tutta la stima per, però, mi sembra che questo sia un problema molto di superficie che ha la sinistra. E non da oggi, come ormai dico da un paio d’anni ormai”. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) dal deputato di LeU Pier Luigiche spiega: “I problemi che ha la sinistra, dopo questa svolta verso la globalizzazione e l’arrivo delladestra, non si risolvono stando in casa a rigirarsi nel problema. Si risolvono in un, con una novità. E lo dico per Articolo Uno e LeU, per il Pd, per i Verdi e peri mondi che compongono la sinistra plurale: pensando di uscire da questasolo coi vecchi ...

La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: 'C’è stato un pregiudizio negativo del Paese verso un presidente del Consiglio ch… - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani parla della scelta di sostituire l’ex commissario Domenico Arcuri: 'Non mi piace i… - PiazzapulitaLA7 : “Non possiamo più lasciare al mercato la remunerazione dei brevetti dei salvavita. Deve pensarci lo Stato. Draghi,… - Italia_Notizie : Bersani su La7: “Zingaretti? Abbia la generosità di attuare una fase nuova e un campo aperto. È la via d’uscita per… - FrancescoFivoli : RT @fattoquotidiano: Bersani su La7: “Zingaretti? Abbia la generosità di attuare una fase nuova e un campo aperto. È la via d’uscita per tu… -