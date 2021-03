Attilio Fontana perduto nel suo labirinto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Milano non deve cadere”, dicein ossequio al vocabolario guerresco della pandemia. Poi si addolcisce: “Sono il primo ad essere dispiaciuto di aver dovuto prendere una decisione così improvvisa”. È corso il governatore a rilasciare interviste a quotidiani nazionali, cercando di mettere le mani avanti rispetto al mare di polemiche che gli sono piovute tra capo e collo. Dopo mesi passati a criticare il governo per le chiusure disposte da un giorno all’altro, il presidente della Lombardia ha disposto la serrata per le scuole nel giro di 24 ore. Banchi vuoti da oggi dopo una comunicazione arrivata ieri a metà della giornata. “Le famiglie sono in difficoltà per una decisione così repentina”, lo ha punzecchiato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, “L’incapacità della Regione scaricata su studenti e cittadini”, attaccano in coro Pd e ...