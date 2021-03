Zingaretti si dimette | Fiorello | “Per due mie battute…”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Mi ero limitato a fare due battutine sue lui cosa fa? Si?! Mi sento in colpa”.e i sensi di colpa a Sanremo 2021 per le dimissioni di Nicolada segretario del Pd. Nella prima serata del Festival,ha regalato una serie di battute sul quadro politico facendo riferimento, tra gli altri, anche al Pd e a. “Amici del Pd, vi abbraccerei tutti. Vi dico cosa succederà. Giornalisti, prendete appunti. Il ministro della Cultura, Franceschini, diventa segretario del Pd.ha due opzioni: o si candida a sindaco di Roma o fa l’opinionista dalla D’Urso. Questa non è satira politica, è realtà”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - CarieriF : RT @M5S_Baroni: #Zingaretti si dimette da segretario #PD. Forse ora avrà più tempo per occuparsi della #Sanità del #Lazio, dove, i malati,… - Tivexen : RT @GiovyDean: #Zingaretti si dimette dalla segreteria del PD. Sconcerto fra gli iscritti: 'ah era lui il Segretario?' @nzingaretti @pdne… -

Una decisione irrevocabile secondo l'entourage del Nazareno ma all'assemblea nazionale dei Democratici ci sono tutti i numeri per una conferma dell'uomo alla guida del partito da marzo ...... alimentata dal modo in cui Nicolale sue dimissioni le ha annunciate, dure ma tutt'... Chi si, si, come accaduto per Veltroni, Bersani, anche Renzi, e spiega, al contempo, ..."Mi ero limitato a fare due battutine su Zingaretti e lui cosa fa? Si dimette?! Mi sento in colpa". Fiorello e i sensi di colpa a Sanremo 2021 per le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del ...Roma, 4 mar. (askanews) - Nicola Zingaretti spariglia, di fronte alla guerriglia ormai quotidiana delle minoranze il segretario Pd sceglie la mossa a sorpresa delle dimissioni, lo fa usando toni duri ...