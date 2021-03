Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti si dimette. L'annuncio sul suo profilo Facebook. 'Lo stillicidio non finisce… - Agenzia_Ansa : Choc tra dirigenti e parlamentari dem dopo l'annuncio del segretario Nicola Zingaretti di volersi dimettere. Nessun… - FirenzePost : Zingaretti, annuncio shock: «Mi dimetto da segretario del Pd. Basta stillicidio» - francornldi : RT @florastr: per ora solo l'annuncio poi formalizzerà... #zingaretti - cleghio : RT @marieta99044909: È passata solo mezzora dall'annuncio delle dimmissioni di Zingaretti ed è già hastatoRenzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti annuncio

... si spiega in ambienti parlamentari dem dove ci si interroga sulle intenzioni die l'di presentare nelle prossime ore le dimissioni. Un vero addio? O una mossa per stoppare lo '...... per ribadire le ragioni del Pd voluto da', ha chiesto Virginio Merola, sindaco di Bologna e componente della segreteria del Pd dopo l'delle dimissioni via social di. ..."Il bersaglio sono io. Per amore dell’Italia e del partito non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione" ...ROMA – Annuncio shock su Facebook del segretario del Pd, Luca Zingaretti: «Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e ...