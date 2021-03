Wallis Simpson e Edoardo VIII: è in vendita la villa (Di giovedì 4 marzo 2021) l prezzo, 8 milioni e 500mila euro, sorprende ma è più che motivato. Le Moulin de la Tuilerie, residenza francese di Edoardo e Wallis Simpson dal 1952 fino al 1972. Che tipo struttura è quella di Wallis Simpson? Non è infatti solo la casa dei weekend degli ex Duchi di Windsor, è un complesso di sei proprietà sviluppato su 26 acri. Non si tratta quindi di una struttura costruita ex novo, per una delle coppie più glamour del Novecento – reietta ma inossidabile faro di stile quando ancora tra vip e popolo la distanza era siderale – ci voleva ben altro che qualcosa di orribilmente moderno. Sigrist House Giunti a Nassau, il Duca e la Duchessa di Windsor, racconta Town & Country, non si stabilirono nella usuale dimora del Governatore (ritenuta troppo sobria per la coppia e che sottoposero a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) l prezzo, 8 milioni e 500mila euro, sorprende ma è più che motivato. Le Moulin de la Tuilerie, residenza francese didal 1952 fino al 1972. Che tipo struttura è quella di? Non è infatti solo la casa dei weekend degli ex Duchi di Windsor, è un complesso di sei proprietà sviluppato su 26 acri. Non si tratta quindi di una struttura costruita ex novo, per una delle coppie più glamour del Novecento – reietta ma inossidabile faro di stile quando ancora tra vip e popolo la distanza era siderale – ci voleva ben altro che qualcosa di orribilmente moderno. Sigrist House Giunti a Nassau, il Duca e la Duchessa di Windsor, racconta Town & Country, non si stabilirono nella usuale dimora del Governatore (ritenuta troppo sobria per la coppia e che sottoposero a ...

