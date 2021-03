THE CLIMB 2 disponibile da oggi (Di giovedì 4 marzo 2021) Preparate il gesso sulle mani perché tra poco dovranno sudare. The CLIMB 2, di Crytek, arriva sulla piattaforma Oculus Quest alle ore 19:00 di oggi per portare i giocatori a nuove vertiginose altezze. Annunciato al Facebook Connect 2020, The CLIMB 2 metterà alla prova sia i principianti che i più appassionati di bouldering, grazie all’introduzione di nuovi oggetti dinamici – corde, scale, e addirittura attrezzature edili che sovrastano le strade sottostanti. Il nuovo ambiente urbano vi farà andare a caccia di mattoni sporgenti e di cornicioni delle finestre, nuova svolta in stile parkour per i puzzle di arrampicata su roccia di Crytek. Ritorno trionfale anche per le ambientazioni più classiche di The CLIMB, ognuna con dei nuovi percorsi (facili, medi e difficili) per conquistare la vetta. In totale ci saranno 15 ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 4 marzo 2021) Preparate il gesso sulle mani perché tra poco dovranno sudare. The2, di Crytek, arriva sulla piattaforma Oculus Quest alle ore 19:00 diper portare i giocatori a nuove vertiginose altezze. Annunciato al Facebook Connect 2020, The2 metterà alla prova sia i principianti che i più appassionati di bouldering, grazie all’introduzione di nuovi oggetti dinamici – corde, scale, e addirittura attrezzature edili che sovrastano le strade sottostanti. Il nuovo ambiente urbano vi farà andare a caccia di mattoni sporgenti e di cornicioni delle finestre, nuova svolta in stile parkour per i puzzle di arrampicata su roccia di Crytek. Ritorno trionfale anche per le ambientazioni più classiche di The, ognuna con dei nuovi percorsi (facili, medi e difficili) per conquistare la vetta. In totale ci saranno 15 ...

