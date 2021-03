Terremoto Nuova Zelanda – Scossa Ml 8.1 al largo della costa: centinai di persone in fuga (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ allerta tsunami in tutto l’Oceano Pacifico: si prevedono onde anomale verso Australia, Hawaii, Isole Fiji, Cook, Samoa, Colombia, Ecuador, costa Rica e Messico Un sisma di magnitudo 8.1 è stato registrato al largo della Nuova Zelanda, in una località remota a 960 chilometri da Tonga e a una profondità di dieci chilometri. centinaia di persone sono fuggite dalle zone costiere del nord dell’isola. Le Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ allerta tsunami in tutto l’Oceano Pacifico: si prevedono onde anomale verso Australia, Hawaii, Isole Fiji, Cook, Samoa, Colombia, Ecuador,Rica e Messico Un sisma di magnitudo 8.1 è stato registrato al, in una località remota a 960 chilometri da Tonga e a una profondità di dieci chilometri.a disono fuggite dalle zone costiere del nord dell’isola. Le

Agenzia_Ansa : Allerta #tsunami nel Pacifico dopo il #terremoto al largo della Nuova Zelanda, pericolo di onde da 3 metri in Nuova… - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Nuova Zelanda, allerta tsunami nel Pacifico meridionale - Agenzia_Ansa : FLASH| Una nuova scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.9 #ANSA - webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia in fuga #Terremoto - infoitinterno : Nuova forte scossa di terremoto in Grecia, distintamente avvertita al Sud Italia - LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Nuova Nuova Zelanda, allerta tsunami dopo terremoto: "Lasciate le case sulle coste" "Il terremoto potrebbe non essere stato sentito in alcune di queste aree - si legge ancora nel comunicato dell'agenzia per le emergenze della Nuova Zelanda - , ma l' evacuazione dovrebbe essere ...

Nuova Zelanda. Scosse di terremoto, allerta tsunami a tutto il Pacifico Lo Tsunami Center americano ha esteso l' allerta tsunami a tutto il Pacifico , dopo la scossa di terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda che ha seguito due precedenti scosse di magnitudo 7. Si prevedono onde anomale verso Nuova Zelanda e Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le ...

Terremoto Nuova Zelanda di 8.1: allerta tsunami in tutto il Pacifico, centinaia in fuga nel Nord Il Messaggero Nuova Zelanda terremoto Redazione4 Marzo 2021Commenti disabilitati su Terremoto in Nuova Zelanda e allarme tsunami: qual è la situazione. Ripercussioni sull’America’s Cup?

Nuova Zelanda: centinaia in fuga Centinaia di persone sono in fuga dalle zone costiere del nord della Nuova Zelanda, a seguito dell'allerta tsunami diramata ed estesa a tutto il Pacifico e successiva ad un sisma di magnitudo 8.1. Lo ...

