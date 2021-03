Tenta rapina in negozio | interviene un carabiniere e lo arresta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Voleva derubare un negoziante napoletano di indumenti di vario genere e lo ha aggredito afferrandolo per la gola. Fortunatamente però in quel momento passava di lì unche è intervenuto ripristinando l’ordine e la calma. Martedi’ scorso a Napoli, tra via Casanova e via Arenaccia, il titolare di undi abbigliamento è stato perso di mira da un uomo di origine marocchine, che lo volveva afferrare per la gola, sferrargli colpi in pieno viso e derubarlo di alcuni indumenti che aveva esposto fuori dal. Ilche si trovava in quella zona è intervenuto e ne è nata una colluttazione alla fine della quale il malvivente è stato immobilizzato e ammanettato. Per ilsolo un trauma con escoriazioni alla mano. Il marocchino ha ...