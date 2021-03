Sui vaccini Matteo Salvini fa l'indiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Nello stesso giorno in cui il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti - già reduce da colloqui con virologi e Farmindustria - incontra l’eurocommissario al Mercato Interno e capo della task force sui vaccini Thierry Breton, il leader leghista Matteo Salvini vede l’ambasciatrice indiana in Italia Neena Malhotra. Identico tema: come vaccinare più cittadini possibile nel minor tempo necessario. Da un lato si parla di strategie comuni: velocizzare la campagna dell’Ue, gestire il trasferimento tecnologico dei brevetti, avviare la produzione italiana dei vaccini che esula dall’emergenza poiché richiederà parecchi mesi ma punta a renderci parzialmente “autosufficienti”, valutare la disponibilità delle aziende farmaceutiche. Segue conferenza stampa al ministero. Dall’altro lato si parla di un corridoio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Nello stesso giorno in cui il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti - già reduce da colloqui con virologi e Farmindustria - incontra l’eurocommissario al Mercato Interno e capo della task force suiThierry Breton, il leader leghistavede l’ambasciatrice indiana in Italia Neena Malhotra. Identico tema: come vaccinare più cittadini possibile nel minor tempo necessario. Da un lato si parla di strategie comuni: velocizzare la campagna dell’Ue, gestire il trasferimento tecnologico dei brevetti, avviare la produzione italiana deiche esula dall’emergenza poiché richiederà parecchi mesi ma punta a renderci parzialmente “autosufficienti”, valutare la disponibilità delle aziende farmaceutiche. Segue conferenza stampa al ministero. Dall’altro lato si parla di un corridoio ...

NicolaPorro : ?? Nuovo #Dpcm e vecchio #lockdown, la ridicola autodifesa degli eurocrati sui #vaccini, il presunto business dell'O… - NicolaPorro : ?? Ue umiliata dal Marocco sui #vaccini, le elezioni rinviate, il prezzo del #lockdown in Uk. Questo e altro nella… - HuffPostItalia : Cartabia spinge sui vaccini in carcere. 'Al via su agenti e detenuti, bisogna correre - globalistIT : L'ironia (ma neanche tanto) del coordinatore di Articolo Uno - Nonha_stata : RT @Nonha_stata: Zingaretti non minaccia, non scatena guerre sui social, non insulta, non ha strani affari di cui doversi giustificare, la… -