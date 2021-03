Stellantis, Tavares non esclude nuove operazioni di M&A (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Carlos Tavares, CEO di Stellantis (il gruppo nato dall’unione di FCA e PSA), non esclude nuove operazioni straordinarie di consolidamento, ma si dice ora focalizzato sulla crescita del gruppo che guida. “Non voglio aprire a speculazioni, vedremo. Ribadisco che la taglia è solo un mezzo, e prima del 2030 assisteremo a una trasformazione enorme, in cui non tutti ce la faranno. Per ora Stellantis è concentrata a mettere a fuoco se stessa e ciò che la circonda”, ha detto in un’intervista a Il Sole 24 Ore. “Oggi le dimensioni non rappresentano il vero problema, e chi le inseguiva ha fallito – ha spiegato – Oggi il punto è la qualità, e la velocità con cui la si può costruire. La strada dell’M&A potrà essere presa in considerazione solo se è un modo per raggiungere più in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Carlos, CEO di(il gruppo nato dall’unione di FCA e PSA), nonstraordinarie di consolidamento, ma si dice ora focalizzato sulla crescita del gruppo che guida. “Non voglio aprire a speculazioni, vedremo. Ribadisco che la taglia è solo un mezzo, e prima del 2030 assisteremo a una trasformazione enorme, in cui non tutti ce la faranno. Per oraè concentrata a mettere a fuoco se stessa e ciò che la circonda”, ha detto in un’intervista a Il Sole 24 Ore. “Oggi le dimensioni non rappresentano il vero problema, e chi le inseguiva ha fallito – ha spiegato – Oggi il punto è la qualità, e la velocità con cui la si può costruire. La strada dell’M&A potrà essere presa in considerazione solo se è un modo per raggiungere più in ...

