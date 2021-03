Stefania Orlando commenta i Prelemi, confronto con fan della coppia “hai sbagliato con Giulia e Pierpaolo” (Di giovedì 4 marzo 2021) Stefania Orlando, la “Queen” del GF Vip, è intervenuta più o meno a sorpresa in un post di Giulia Salemi che la immortala in un bellissimo scatto con Pierpaolo Pretelli. I due appaiono super sorridenti dopo l’ultima puntata del reality che li ha visti protagonisti e nel quale l’ex Velino si è classificato secondo, alle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 marzo 2021), la “Queen” del GF Vip, è intervenuta più o meno a sorpresa in un post diSalemi che la immortala in un bellissimo scatto conPretelli. I due appaiono super sorridenti dopo l’ultima puntata del reality che li ha visti protagonisti e nel quale l’ex Velino si è classificato secondo, alle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - fanpage : #Gfvip, la 'dichiarazione' di Stefania a Tommaso - trash_italiano : Stefania Orlando ELIMINATA #GFVIP ?? - gvccixgigi : stefania orlando è iglivegenica o non si spiega come fa ad essere così bella nelle live - vanderwoodvsen : pensate a quanto è fortunato simone a dormire con stefania orlando ogni sera.?? -