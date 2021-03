Sanremo | scaletta terza serata giovedì 4 marzo | ospiti Negramaro e Mihajlovi?

(Di giovedì 4 marzo 2021) Mancano poche ore all’inizio delladi2021, una delle più attese. Dopo il primo round di esibizioni dei 26 big, divisi tra le due prime serate, questa sera via libera al vero divertimento. Gli artisti in gara porteranno sul palco dell’Ariston una cover, spesso accompagnati da altriper duettare sui grandi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Corriere : #Sanremo2021, le notizie della seconda serata ?? Via alla diretta dall'Ariston alle 20.40. Questa la scaletta della… - Puglia_in : Sanremo 2021: la scaletta della terza serata: puntata dedicata a cover e duetti???? - valerja_f : Oggi si volaaaaa, però vorrei dire a Mermalteta: anche meno - PerosilloAlice : @xswagway - mattinodinapoli : Sanremo 2021, scaletta della terza serata: i duetti. Ospiti i Negramaro con il tributo a Lucio Dalla -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo scaletta

...la terza conferenza stampa in diretta dal Casinò di: dopo un commento sui dati Auditel della seconda serata, in discesa rispetto alla prima, verranno resi noti i dettagli e ladella ...Ma la serata è ricca di sorprese, perché tra i quadri di Achille Lauro potrebbe comparire anche la cantante Emma, altra attesa presenza femminile che torna a2021. Il quadro dovrebbe essere ...Ieri sera infatti abbiamo ascoltato tutte le canzoni dei Big in gara a Sanremo 2021, e questa sera invece la puntata sarà interamente dedicata ai duetti e alle cover. Qui per la classifica provvisoria ...Festival di Sanremo 2021, scaletta giovedì 4 marzo, chi sarà il vincitore tra i Big nella serata dedicata alle Cover di canzoni d'autore?