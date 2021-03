Sanremo 2021 | finalmente c’è un bacio Quello di Claudio Santamaria e Francesca Barra

(Di giovedì 4 marzo 2021) In era coronavirus il bacio di Claudio Santamaria, 46 anni, alla moglie Francesca Barra, 42, probabilmente è l’unico che vedremo sul palco del Festival di Sanremo. I due, già protagonisti del video Bam bam twist di Achille Lauro, ieri sera, all’Ariston, hanno accompagnato l’artista ballando sulle note del suo brano. E alla fine della performance si sono scambiati un bacio appassionato che nell’epoca del distanziamento sociale ci ha regalato un po’ di romanticismo (e di normalità). «E’ bello vedere un bacio in questo periodo», ha commentato Amadeus, riferendosi alle normative da Covid che vietano ai non congiunti qualsiasi forma di contatto. Sia la giornalista che l’attore hanno postato il bacio sanremese sui rispettivi profili Instagram. Dedicandosi parole piene d’amore: «La mia più grande passione», ha scritto lui. E lei: «Non riusciro? mai piu? a riprendermi. Non solo da questo, ma da questi quattro anni con te!».

