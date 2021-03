Sanremo 2021: Ermal Meta in testa dopo la seconda serata. Alex Schwazer torna in tv (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutte le carte sono sul tavolo a Sanremo 2021. Nella seconda serata della Kermesse infatti, in programma al Teatro Ariston fino a sabato 6 marzo, sono state presentate le restanti 13 canzoni della categoria big, votate esclusivamente dalla giuria demoscopica. Un meccanismo che, sulla falsa riga di quanto avvenuto nella puntata inaugurale, ha favorito oltremodo gli artisti più noti. Non a caso a piazzarsi in testa è stato Ermal Meta, seguito da Irama – che gareggerà in modalità “smart working” in quanto costretto alla quarantena dopo la positività al covid-19 di due membri del suo staff- e Malika Ayane. Il cantautore italo albanese, trionfatore nel 2018 insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente“, si trova anche al comando della graduatoria ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutte le carte sono sul tavolo a. Nelladella Kermesse infatti, in programma al Teatro Ariston fino a sabato 6 marzo, sono state presentate le restanti 13 canzoni della categoria big, votate esclusivamente dalla giuria demoscopica. Un meccanismo che, sulla falsa riga di quanto avvenuto nella puntata inaugurale, ha favorito oltremodo gli artisti più noti. Non a caso a piazzarsi inè stato, seguito da Irama – che gareggerà in modalità “smart working” in quanto costretto alla quarantenala positività al covid-19 di due membri del suo staff- e Malika Ayane. Il cantautore italo albanese, trionfatore nel 2018 insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente“, si trova anche al comando della graduatoria ...

