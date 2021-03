Sanremo 2021, ancora un siparietto tra Amadeus e Fiorello (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amadeus e Fiorello ancora una volta grandi protagonisti a Sanremo 2021. Ecco un altro siparietto tra i due padroni di casa del Festival. Anche la terza serata di questo Sanremo sta scivolando via tra siparietti, gag, emozioni e colpi di scena. Protagoniste senza alcun dubbio le canzoni e le cover interpretate dai big in gara Leggi su youmovies (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.una volta grandi protagonisti a. Ecco un altrotra i due padroni di casa del Festival. Anche la terza serata di questosta scivolando via tra siparietti, gag, emozioni e colpi di scena. Protagoniste senza alcun dubbio le canzoni e le cover interpretate dai big in gara

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - annjosiah : RT @riviera24: C’era una volta al Festival, le note immortali di Ennio Morricone incantano Sanremo - GDS_it : #Sanremo, Samuele Bersani ricorda Dalla e canta con Willie Peyote 'Giudizi universali': testo e significato… -