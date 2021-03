Sampdoria, in tre con la febbre: a rischio per il Cagliari (Di giovedì 4 marzo 2021) Un giocatore positivo al Covid e il trio nordico Damsgaard, Askildsen e Thorsby a casa con la febbre: Ranieri vuole evitare il focolaio alla Sampdoria Il Covid continua a tenere in apprensione la Sampdoria: sono 3 i giocatori attualmente in isolamento a causa di sintomi di febbre. Si tratta dei nordici Damsgaard, Askildsen e Thorsby, già assenti nel Derby della Lanterna disputata ieri sera e risultati negativi agli ultimi tamponi. Lo staff dei blucerchiati vuole vederci chiaro e impedire, soprattutto, lo scoppio di un focolaio come accaduto in casa Torino. Senza dimenticare che prima dell’ultimo turno di Serie A la stessa società genovese ha annunciato un nuovo positivo nel gruppo squadra: nome che non è stato ancora rivelato. Quest’ultimo salterà sicuramente la sfida di domenica contro il ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Un giocatore positivo al Covid e il trio nordico Damsgaard, Askildsen e Thorsby a casa con la: Ranieri vuole evitare il focolaio allaIl Covid continua a tenere in apprensione la: sono 3 i giocatori attualmente in isolamento a causa di sintomi di. Si tratta dei nordici Damsgaard, Askildsen e Thorsby, già assenti nel Derby della Lanterna disputata ieri sera e risultati negativi agli ultimi tamponi. Lo staff dei blucerchiati vuole vederci chiaro e impedire, soprattutto, lo scoppio di un focolaio come accaduto in casa Torino. Senza dimenticare che prima dell’ultimo turno di Serie A la stessa società genovese ha annunciato un nuovo positivo nel gruppo squadra: nome che non è stato ancora rivelato. Quest’ultimo salterà sicuramente la sfida di domenica contro il ...

infoitsport : Coronavirus Sampdoria, timore per i tre assenti al derby: la situazione - infoitsport : Sampdoria, preoccupazione dopo il caso Covid: tre out per precauzione - infoitsport : Sampdoria, ansia Covid: tre giocatori febbricitanti, in attesa di nuovi tamponi - rep_genova : Sampdoria, negativi i tamponi ai tre giocatori influenzati [aggiornamento delle 15:57] - sportface2016 : #calcio #SerieA #Sampdoria: negativi tutti i tamponi effettuati ai giocatori, anche quelli dei tre influenzati -