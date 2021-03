Roma | Candigliota XIII Municipio | “Assistenti sociali non monitorati”

Leggi su dire

(Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “Chiedo alla Commissione la possibilità di lavorare insieme per coinvolgere qualche professionista appassionato del tema in maniera trasparente e con il cuore, in modo che si possano conoscere meglio gli aspetti che sono stati per noi oggetto di critica e di valutazione in ambito professionale e con le rappresentanze degli assistenti sociali. È con gli assistenti sociali che bisognerebbe lavorare”. È la proposta che l’assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del XIII Municipio di Roma Capitale, Serena Maria Candigliota, avanza nel corso della Commissione Pari Opportunità capitolina convocata oggi sul tema ‘Interesse del minore nei casi di conflittualità tra ex coniugi: ruolo di tutela dei Servizi Sociali’, primo punto all’ordine del giorno. Un fenomeno delicato, specie per le famiglie che hanno vissuto la sottrazione di un minore dal nucleo e che, tuttavia, non viene adeguatamente monitorato sul territorio: “Non è previsto uno studio statistico con dati analitici o aggregati e questo è un grande problema- avverte Candigliota, che da tempo si occupa del tema- Dovrebbero essere svolte riunioni specifiche con un supervisore che faccia un monitoraggio su persone che lavorano in settori con carichi psicologici pesanti. Ma non sempre si riescono a svolgere e, anche nelle esternalizzate, spesso diventa un’attività secondaria nella quotidianità”. I casi “sono tantissimi”, fa notare l’assessora, “e il numero delle persone che se ne occupano è esiguo, considerando anche il carico amministrativo che gli viene richiesto, oltre al lavoro più tecnico”.