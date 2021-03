Pd: Gasparri, 'partito in crisi irreversibile, sinistra solo danno per l'Italia' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "I grillini sono in un regresso irreversibile, che ne segna il fallimento totale dovuto all'inconsistenza e all'incapacità dei suoi esponenti. Il Pd autocertifica con le dimissioni tattiche di Zingaretti la sua profonda crisi. Personalismi, divisioni, liti, interesse solo per le poltrone e il potere confermano che questo partito è anch'esso in una crisi irreversibile". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "I due raggruppamenti politici della sinistra -aggiunge- mostrano agli Italiani i loro limiti e la loro sostanziale incapacità in un momento di grande emergenza. È il centrodestra quindi che deve prepararsi, dopo questa parentesi, a governare l'Italia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "I grillini sono in un regresso, che ne segna il fallimento totale dovuto all'inconsistenza e all'incapacità dei suoi esponenti. Il Pd autocertifica con le dimissioni tattiche di Zingaretti la sua profonda. Personalismi, divisioni, liti, interesseper le poltrone e il potere confermano che questoè anch'esso in una". Lo afferma il senatore di Forza, Maurizio. "I due raggruppamenti politici della-aggiunge- mostrano aglini i loro limiti e la loro sostanziale incapacità in un momento di grande emergenza. È il centrodestra quindi che deve prepararsi, dopo questa parentesi, a governare l', ...

il_dipendente : Dobbiamo sentire Gasparri, megafono del partito azienda che ha distrutto l’Italia nonché galoppino di Gianfranco Fi… - frenkevita : Questo è Gasparri di #forza_italia il partito della nipote di Mubarak..di gente in contatto con la mafia..e lui,i… - frenkevita : @La7tv Questo è Gasparri di #forza_italia il partito della nipote di Mubarak..di gente in contatto con la mafia..… - lvoir : RT @pvergari: Questo è Gasparri di @forza_italia il partito della nipote di Mubarak..di gente in contatto con la mafia..e lui,il cretino,pa… - pvergari : Questo è Gasparri di @forza_italia il partito della nipote di Mubarak..di gente in contatto con la mafia..e lui,il… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri partito LA DITTATURA DEL RELATIVISMO ALL'ATTACCO DEL GIULIO CESARE Chi è? È il segretario nazionale di Sinistra Italiana (partito che alle ultime europee ha raccolto ... I senatori Maurizio Gasparri ed Enrico Aimi di Forza Italia hanno chiesto chiarezza con un'...

Proteste sugli show Rai di Casalino. "Stava per diffamare tre leader" Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della vigilanza Rai, sbotta: 'Casalino ... Se invece va in tv come esponente politico, o come rappresentante del M5s o del partito di Conte, chiedo ...

Pd: Gasparri, 'partito in crisi irreversibile, sinistra solo danno per l'Italia' - Sardiniapost.it SardiniaPost Pd: Gasparri, ‘partito in crisi irreversibile, sinistra solo danno per l’Italia’ Personalismi, divisioni, liti, interesse solo per le poltrone e il potere confermano che questo partito è anch’esso in una crisi irreversibile”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio ...

maurizio gasparri foto di bacco (2) Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...

Chi è? È il segretario nazionale di Sinistra Italiana (che alle ultime europee ha raccolto ... I senatori Maurizioed Enrico Aimi di Forza Italia hanno chiesto chiarezza con un'...Il senatore di Forza Italia, Maurizio, membro della vigilanza Rai, sbotta: 'Casalino ... Se invece va in tv come esponente politico, o come rappresentante del M5s o deldi Conte, chiedo ...Personalismi, divisioni, liti, interesse solo per le poltrone e il potere confermano che questo partito è anch’esso in una crisi irreversibile”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...