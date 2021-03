Parma Inter 0-2 LIVE | ancora Sanchez firma il raddoppio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 62? GOL– Lukaku lanciato in contropiede da Eriksen. Il belga brucia i difensori crociati, serveche fredda Sepe con il piattone destro 54? GOLimbeccato da una deviazione involontaria di un difensore crociato. Davanti a Sepe il cileno non sbaglia 38? Lukaku impegna Sepe – Imbeccato in profondità da Brozovic, l’attaccante belga conclude in porta ...