Marco Masini, quell’accusa di body shaming verso Elodie a Sanremo: la triste storia (Di venerdì 5 marzo 2021) Marco Masini, celebre cantautore, accusato di aver compiuto body shaming nei confronti di una giovane collega durante il Festival di Sanremo Masini MarcoMarco Masini, è ormai da tanti anni uno tra i cantanti più apprezzati e noti del panorama musicale italiano. A tutto il suo talento deve la sua attuale fama, da sempre riuscito ad entrare nei cuori delle persone, oggi per la prima volta è apparso anche nel ciclone del gossip. Vediamo perché. In questi giorni di pieno fermento per l’inizio del Festival di Sanremo che stasera giunge alla terza serata, tutta l’attenzione mediatica è posta sullo show di Rai 1. Lo spettacolo, l’intrattenimento, i talenti in gara e tutte le norme anti-covid da seguire sono ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 marzo 2021), celebre cantautore, accusato di aver compiutonei confronti di una giovane collega durante il Festival di, è ormai da tanti anni uno tra i cantanti più apprezzati e noti del panorama musicale italiano. A tutto il suo talento deve la sua attuale fama, da sempre riuscito ad entrare nei cuori delle persone, oggi per la prima volta è apparso anche nel ciclone del gossip. Vediamo perché. In questi giorni di pieno fermento per l’inizio del Festival diche stasera giunge alla terza serata, tutta l’attenzione mediatica è posta sullo show di Rai 1. Lo spettacolo, l’intrattenimento, i talenti in gara e tutte le norme anti-covid da seguire sono ...

masox02 : sanremo senza marco masini è come un muffin senza la cioccolata - SammyLove70 : @Precarioillumi1 Brigitte Bardot, Günter Grass, Giorgio Gaber, Marco Masini, Luciana Littizzetto, Carolina Crescentini. - durinsland : RT @triviafirstlove: yoongi con vaffanculo di marco masini non me lo leva nessuno - triviafirstlove : yoongi con vaffanculo di marco masini non me lo leva nessuno - Anna07942827 : @Precarioillumi1 Andrea agnelli, Bianca berlinguer, Camilla cederna, Fabio Fazio, Giorgio gori, Luca laurenti, marc… -