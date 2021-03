“Ma cos’è quello?!” Sanremo 2021 | la cantante alza il braccio e spunta il ‘ciuffo colorato’ Il web esplode | “Che stile!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non si parla d’altro su Twitter: del 71mo Festival dinaturalmente e di tutto quello che è successo ieri sera. A metà della lunga serata è il turno del duo Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, più noti con il nome La Rappresentante di Lista, band indie che fa pop sofisticato e vagamente engagè, come si evince dal look queer e gender fluid. Amatissimi sui social – basti leggere i commenti entusiasti su Twitter dopo la loro esibizione – si sono presentati per la prima volta sul palco dell’Ariston con il loro brano “Amare”, vestiti di rosa shocking e accessori dorati come le “zeppe” anni ’70 ai piedi. E poi si sa: la classe è nei dettagli: e, infatti, laVeronica Lucchesi, ad un certo puntoilmentre canta e mostra al pubblico un’ascella non solo pelosa, ma in tinta con il vestito. Che ...