Lufthansa, nel 2020 perdita netta di 6,7 miliardi. Prospettive peggiorate (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Lufthansa ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 13,6 miliardi di euro, in calo del 63% rispetto ai 36,4 miliardi dell’anno precedente. Nonostante la riduzione dei costi messa in campo, la compagnia aerea tedesca ha registrato un EBIT rettificato negativo per 5,5 miliardi di euro (nel 2019 era stato positivo per 2 miliardi) e una perdita netta di 6,7 miliardi di euro. I costi del personale sono stati notevolmente ridotti grazie a riduzioni della forza lavoro, accordi di crisi con le parti sociali e lavoro a orario ridotto, ha sottolineato la società. I dipendenti erano 110 mila a fine 2020, circa il 20% in meno rispetto all’anno precedente. Nel 2020, il gruppo Lufthansa ha ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –ha chiuso ilcon ricavi pari a 13,6di euro, in calo del 63% rispetto ai 36,4dell’anno precedente. Nonostante la riduzione dei costi messa in campo, la compagnia aerea tedesca ha registrato un EBIT rettificato negativo per 5,5di euro (nel 2019 era stato positivo per 2) e unadi 6,7di euro. I costi del personale sono stati notevolmente ridotti grazie a riduzioni della forza lavoro, accordi di crisi con le parti sociali e lavoro a orario ridotto, ha sottolineato la società. I dipendenti erano 110 mila a fine, circa il 20% in meno rispetto all’anno precedente. Nel, il gruppoha ...

TorciaPolitica : Mentre si ritorna a parlare di Alitalia, in Germania Lufthansa ha accusato perdite per 6,7 miliardi di euro nel cor… - repubblica : Lufthansa, chiuso il 2020 con perdite record. Ma il cargo corre in attesa del rilancio: Perdite record per il colos… - moneypuntoit : ?? Lufthansa, conti in rosso: nel 2020 perdita record da €6,7 miliardi ?? - StartMagNews : “Lufthansa e Air France – aiutate da Germania e Francia – hanno chiesto alla Commissione di eliminare la concorrent… - Activnews24 : #Lufthansa nel 2020 ha avuto una perdita netta di 6,7 miliardi di euro, la più grossa di sempre e scatenata dalla P… -