Lazio in zona gialla o arancione? Ecco cosa rischia la Regione, i casi aumentano (Di giovedì 4 marzo 2021) Le settimane si rincorrono, ma quando si avvicina il monitoraggio degli esperti della cabina di regia la domanda è sempre e solo una: l'Italia cambierà (di nuovo) colore? E la Regione Lazio passerà dalla fascia gialla a quella arancione? Il Lazio, che venerdì scorso dopo la valutazione aveva un Rt a 0.92 ed è stato confermato in zona gialla, ora sta facendo i conti con un'impennata di nuovi casi. Ma non solo. A preoccupare gli esperti anche le varianti del virus che sempre più stanno avanzando e circolando nel nostro Paese. Leggi anche: Vaccino monodose Johnson & Johnson, le farmacie del Lazio si preparano: l'ok dell'Ema previsto per il 15 marzo 5 comuni del Lazio in zona ...

