La RU486 nel Lazio è finalmente una realtà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) La regioneè diventata ormai un esempio per tutta l’Italia per quanto riguarda la. A differenza di regioni come Umbria e Marche, in cui la situazione è ancora molto precaria. Facciamo il punto, con BRAVE. Eliminare gli ostacoli allaIn Italia, la pillola abortiva è disponibile ormai da dieci anni, ma nei fatti, risulta ancora un percorso ricco di ostacoli. Prima di febbraio, per assumere la, in Italia, era necessario un ricovero di tre giorni, nonostante nel resto di Europa, la procedura avvenga telematicamente. Il motivo è anche legato all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da un anno, e che necessita di strutture ospedaliere efficenti e non congestionate, se non in caso di estrema necessità. Snellire l’iter ospedaliero dellaè un grande passo per ...