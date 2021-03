Istat: “In povertà assoluta un milione di persone e 335mila famiglie in più. Crescono soprattutto al Nord, è record negli ultimi 15 anni” (Di giovedì 4 marzo 2021) La povertà assoluta torna a crescere e tocca il record dal 2005. Le stime preliminari Istat relative al 2020 indicano valori dell’incidenza di povertà assoluta in aumento sia tra le famiglie (da 6,4% del 2019 al 7,7%), con oltre 2 milioni di nuclei coinvolti, sia tra i singoli individui (dal 7,7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni. Tra le famiglie composte anche da stranieri la quota sale al 25,7%, più di una ogni quattro. Nell’anno della pandemia si azzerano quindi i miglioramenti che avevano caratterizzato il 2019, grazie anche a misure di sostegno economico come il reddito di cittadinanza. Dopo 4 anni consecutivi di aumento, si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie (e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Latorna a crescere e tocca ildal 2005. Le stime preliminarirelative al 2020 indicano valori dell’incidenza diin aumento sia tra le(da 6,4% del 2019 al 7,7%), con oltre 2 milioni di nuclei coinvolti, sia tra i singoli individui (dal 7,7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni. Tra lecomposte anche da stranieri la quota sale al 25,7%, più di una ogni quattro. Nell’anno della pandemia si azzerano quindi i miglioramenti che avevano caratterizzato il 2019, grazie anche a misure di sostegno economico come il reddito di cittadinanza. Dopo 4consecutivi di aumento, si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e la quota di(e di ...

