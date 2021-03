Irene Volpe, laureata in Design e terza finalista di Masterchef (Di giovedì 4 marzo 2021) Irene Volpe è nata a Roma il 9 novembre del 2000 ed è una delle quattro finaliste della decima edizione del talent Masterchef. Appassionata fin da piccola alla cucina, grazie a suon nonna che le ha insegnato a preparare i biscotti soprattutto per le festività natalizie. Irene Volpe finalista Masterchef ha deciso di intraprendere la laurea in Design industriale e desidera completare il suo percorso con un master in Food Design. La giovane cerca di unire due delle sue grandi passioni, l’arte e la cucina, soprattutto nei suoi piatti e si è presentata così: “Ciao sono Irene ho 21 anni e vengo da Roma sono una Designer industriale. Il grembiule bianco è stato un passetto in più avanti all’interno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)è nata a Roma il 9 novembre del 2000 ed è una delle quattro finaliste della decima edizione del talent. Appassionata fin da piccola alla cucina, grazie a suon nonna che le ha insegnato a preparare i biscotti soprattutto per le festività natalizie.ha deciso di intraprendere la laurea inindustriale e desidera completare il suo percorso con un master in Food. La giovane cerca di unire due delle sue grandi passioni, l’arte e la cucina, soprattutto nei suoi piatti e si è presentata così: “Ciao sonoho 21 anni e vengo da Roma sono unaer industriale. Il grembiule bianco è stato un passetto in più avanti all’interno di ...

GianluRua90 : Stasera ok #Sanremo2021, ma prima di tutto #teamIrene per la finale di #MasterChefIt! @irene_volpe facci sognare! - QTitta : @irene_volpe Nessun dubbio: finale ?? - ilfubannato : @irene_volpe Ma quale Sanremo ?? 1) fa pena 2) Masterchef a vita 3) non è rispettoso per gli altri teatri chiusi - rallo_fabio : @irene_volpe io guardi Sanremo... sarà un impresa non spoilerarmi masterchef - irene_volpe : @SanremoRai STO IN FISSA. A LOOP. -