Il fratello della Leotta | “Il mio protocollo per un seno più bello | in sicurezza Mia sorella? Ho…”

Mirko Manola è considerato il guru della mastoplastica additiva. Il fratello di Diletta Leotta, intervistato dalla rivista Oggi, ha creato un protocollo che abbassa i rischi e tutela la salute della sue pazienti. Come ha raccontato lui, "non sottovaluta nulla".La domanda indiscreta"Se si seguono alcune regole nel pre e post operatorio, si entra in sala operatoria sani e altrettanto sani si deve uscire: questo è il mio mantra. Ho operato più di mille pazienti e e ho capito che spesso non si rendono conto che il fattore estetico è importante ma non primario: è la salute la bussola", ha sottolineato Manola. E alla domanda "indiscreta" se anche la sorella Diletta avesse seguito il suo protocollo Mirko ha glissato: "Sono un medico, oltre che suo fratello:

