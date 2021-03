I numeri della terza ondata e le zone rosse locali in ritardo (Di giovedì 4 marzo 2021) I nuovi casi in aumento del 33% nella settimana 24 febbraio - 2 marzo. La crescita dei ricoveri e l'accelerazione impressa dalle varianti. E la campagna vaccinale che non decolla. Il monitoraggio ... Leggi su today (Di giovedì 4 marzo 2021) I nuovi casi in aumento del 33% nella settimana 24 febbraio - 2 marzo. La crescita dei ricoveri e l'accelerazione impressa dalle varianti. E la campagna vaccinale che non decolla. Il monitoraggio ...

acmilan : Big numbers following a big win, read all about them ?? - gennaromigliore : La decisone della Procura di Milano sui riders è l’ennesima prova che il #JobsAct del #GovernoRenzi ha aumentato di… - FMCastaldo : L'unità è sempre un valore aggiunto. All'interno di questo Governo, se siamo uniti e compatti, abbiamo la capacità… - Gianfra78015615 : @SecolodItalia1 Ma ha cancellato tutti numeri di quelli bravi ,quando era ministro della salute?????? - sulsitodisimone : RT @sister_magister: Qualcuno ci spieghi perché #Toti, molto distratto dalla politica nazionale romana, ha ancora la delega alla Sanità, qu… -