Google smetterà di vendere pubblicità basata sul tracciamento dei singoli utenti

Leggi su wired

(Di giovedì 4 marzo 2021)Ads (foto di Alexander Pohl/NurPhoto via Getty Images)“Una volta che i cookie di terze parti saranno gradualmente eliminati, non costruiremo codici alternativi per tracciare isoggetti mentre navigano nel web, né li useremo nei nostri prodotti”. Lo ha dichiarato David Temkin, direttore del prodotto diAds privacy, per ribadire l’impegno annunciato dal colosso di Mountain View a gennaio dell’anno scorso: eliminare nel giro di due anni i cookie di terze parti su Chrome e sviluppare all’interno di una Privacy Sandbox nuovi standard aperti per proteggere l’anonimato degli. Il nuovo metodo raggiunto si chiama “Floc Api” (dove Floc sta per Federated learning of cohorts) e le prime sperimentazioni pubbliche partiranno nel secondo trimestre dell’anno. Tra le parole di Temkin, tutto sta in quel ...