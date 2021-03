(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) – “La sanatoria per tutte lesotto i 5mila euro è un. Bisogna invece sanare solo lenon più esigibili (e senza soglia). Come peraltro scrivono, da tempo, l’Ocse e l’Fmi. I crediti inesigibili sono un problema serio, affrontiamolo da paese serio e civile”. Lo scrive su Twitter il responsabile Economia del Pd Emanuele. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Fisco: Felice (Pd), 'Lega e FI su cartelle vogliono condono, noi equità'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Felice

SardiniaPost

... quando ha citato l'esempio danese di riforma del, sostenendo che riforme del genere '... Se questa sintesi politica italiana le pare così- chiediamo a Gardels - a chi attribuisce il merito ...... parliamo dei recinti costruiti apposta per le donne dove il correntismo sguazza. Nella ... di unpiù equo e di una rappresentanza che incoraggi la partecipazione di tutte e tutti ai ...Roma, 4 mar (Adnkronos) - "La sanatoria per tutte le cartelle sotto i 5mila euro è un condono. Bisogna invece sanare solo le cartelle non più esigibili (e senza soglia). Come peraltro scrivono, da tem ...Insieme ad altri sei indagati è comparso di nuovo in aula. La Gup dovrà decidere se aprire un nuovo dibattimento ...