Fedez dominato dalle donne? Adinolfi nella bufera

alexswiftzn : Comunque mi aspettavo molto di più da Michielin e Fedez. Ovviamente avrebbero dominato le classifiche a prescindere… - cinemvatic : allora Francesca PAZZESCA praticamente ha dominato la canzone, probabilmente Fedez era anche agitatissimo #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez dominato

DavideMaggio.it

Il padrone di casa ha aperto la serata ricordando le difficoltà vissute in questo periodo... Tra i momenti più emozionanti, l'esibizione die Francesca Michieln che ha visto il rapper ...Sanremo 2021, prima serata: i look dei conduttori Il nero ha decisamentela scena, in ... ma con un top in trasparenza e decorato da pietre luccicanti, come il suo partner di esibizione, ...Cosa ha combinato il povero Fedez per aver scatenato l’ira di Mario Adinolfi? Il rapper, dopo l’esibizione a Sanremo, è stato preso di mira a colpi di ...Il giornalista se la prende con il cantante a Sanremo. Ma ricordate cosa disse Carlo Monni? E sulle polemiche di plagio stiamo con i Maneskin: sanno cantare e suonare meglio di tanti ...