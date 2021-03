Elisabetta Gregoraci | il suo dolcissimo ricordo commuove il web

(Di giovedì 4 marzo 2021)i social con il suo dolcedella mamma nel giorno del suo compleanno, ecco che cosa ha scritto. foto InstagramE’ ancora una volta protagonista dei social la showgirl che ha partecipato al Grande Fratello Vip e dopo essersi ritirata alcuni mesi fa, ha visto l’avventura finire proprio da pochissimi giorni con la vittoria schiacciante di Tommaso Zorzi. Tra applausi e chi non può fare a meno di criticarla, pochi minuti fa ha davvero commosso tutti con il suopostato tramite foto e parole sui social e nello specifico su Instagram in occasione del compleanno della sua mamma Melina. La donna, come lei stessa ha raccontato anche nel reality di Canale Cinque è morta diversi anni fa, ma il suoè ...

dontfeeIsogood : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - S3RENDlPlTYS : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - BouletPaola : RT @MettersiE: Allora io non voglio fare polemiche ma vorrei chiedere ai #gregorelli . Ma secondo voi, uno così sarebbe mai potuto stare co… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci amara confessione: “Non riesco a trattenere le lacrime” - #Elisabetta #Gregoraci #amara - MettersiE : Allora io non voglio fare polemiche ma vorrei chiedere ai #gregorelli . Ma secondo voi, uno così sarebbe mai potuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

fa gli auguri alla madre morta . ' Non riesco a non piangere ' , confessa nel post che dedica a Melina nel giorno di quello che sarebbe stato il suo compleanno. La madre della ...Terminato il Grande Fratello Vip 5 i "vipponi" sono tornati in possesso dei loro profili social. Tommaso Zorzi in una diretta Instagram consembrerebbe avere lanciato una stoccata all'ex fidanzato Iconize . Sebbene il diretto interessato non abbia mai fatto il suo nome, ha spiegato di non avere mai visto una figura di ...La showgirl 41enne ricorda con dolore la sua adorata mamma; Elisabetta Gregoraci fa gli auguri alla madre morta. “Non riesco a non piangere”, confessa nel post che dedica a Me ...Elisabetta Gregoraci ha fatto un'amara confessione, rivelando di non riuscire a trattenere le lacrime quando ascolta determinate cose.