Da Yangon a Mandalay, in Myanmar comitati popolari anti-Giunta (Di giovedì 4 marzo 2021) di Brando Ricci Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) di Brando Ricci

Sedicente : RT @fradicioni: Nonostante brutale repressione di ieri - almeno 38 morti per l’inviata speciale @UN su #Myanmar - i manifestanti anti-golpe… - maualberti : RT @fradicioni: Nonostante brutale repressione di ieri - almeno 38 morti per l’inviata speciale @UN su #Myanmar - i manifestanti anti-golpe… - beniaminonatale : RT @fradicioni: Nonostante brutale repressione di ieri - almeno 38 morti per l’inviata speciale @UN su #Myanmar - i manifestanti anti-golpe… - orsini_federico : RT @fradicioni: Nonostante brutale repressione di ieri - almeno 38 morti per l’inviata speciale @UN su #Myanmar - i manifestanti anti-golpe… - VengoDiMongo : RT @fradicioni: Nonostante brutale repressione di ieri - almeno 38 morti per l’inviata speciale @UN su #Myanmar - i manifestanti anti-golpe… -