Covid: Moretti, ‘su vaccini da Zaia polemiche pretestuose’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “I ritardi nel piano vaccinale sono tutti imputabili alla disorganizzazione regionale. Le invettive contro l’Europa sui vaccini, locali e nazionali, sono strumentali per coprire errori e inefficienze regionali”. Così l’eurodeputata Alessandra Moretti del Pd. “Come sempre Zaia è lesto a scaricare altrove le responsabilità, ma incapace di organizzare un piano di vaccinazioni per lo meno in linea con la media nazionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “I ritardi nel piano vaccinale sono tutti imputabili alla disorganizzazione regionale. Le invettive contro l’Europa sui, locali e nazionali, sono strumentali per coprire errori e inefficienze regionali”. Così l’eurodeputata Alessandradel Pd. “Come sempreè lesto a scaricare altrove le responsabilità, ma incapace di organizzare un piano di vaccinazioni per lo meno in linea con la media nazionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

