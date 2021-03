Coppa del Mondo, a Bakuriani quarto posto per Michela Moioli (Di giovedì 4 marzo 2021) La strada verso la conquista della quarta Coppa del Mondo appare sempre più in salita per Michela Moioli L’esordio assoluto di Bakuriani nel Circo Bianco ha scombussolato i piani della campionessa olimpica che si è dovuta accontentare della quarta piazza conclusiva. Nonostante le bizze del meteo, la 25enne di Alzano Lombardo ha messo in chiaro le proprie intenzioni sin dalle qualificazioni fissando il terzo tempo parziale. In grado di non farsi intimorire dal nuovo tracciato, la portacolori dell’Esercito ha superato senza problemi la batteria dei quarti di finale facendo la differenza nella seconda parte di gara e riuscendo a tenere a bada l’irruenza di Manon Petit-Lenoir. La stessa heat è stata fatale invece per Sofia Belingheri che, rispetto alle ultime uscite, è apparsa nuovamente in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 marzo 2021) La strada verso la conquista della quartadelappare sempre più in salita perL’esordio assoluto dinel Circo Bianco ha scombussolato i piani della campionessa olimpica che si è dovuta accontentare della quarta piazza conclusiva. Nonostante le bizze del meteo, la 25enne di Alzano Lombardo ha messo in chiaro le proprie intenzioni sin dalle qualificazioni fissando il terzo tempo parziale. In grado di non farsi intimorire dal nuovo tracciato, la portacolori dell’Esercito ha superato senza problemi la batteria dei quarti di finale facendo la differenza nella seconda parte di gara e riuscendo a tenere a bada l’irruenza di Manon Petit-Lenoir. La stessa heat è stata fatale invece per Sofia Belingheri che, rispetto alle ultime uscite, è apparsa nuovamente in ...

Eurosport_IT : FEDERICA BRIGNONE NELLA STORIA! ?????? L'azzurra domina e vince il Super-G in Val di Fassa ed eguaglia il record di v… - _Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : SUPER FEDERICA BRIGNONE! ?? L'azzurra vince il Super-G della Val di Fassa e con 16 vittorie totali raggiunge Debora… - Rugbymeet : Mondiale femminile di rugby 2021a rischio rinvio - Coninews : LORENZO SUL PODIO! ???????? Terza piazza per Lorenzo #Sommariva nella tappa di Coppa del Mondo di #snowboardcross a Ba… -