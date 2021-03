Conte Inter | massima concentrazione per la conquista dello Scudo

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’allenatore dell’in questo momento importante della stagione chiedein modo da fissare chiaro nella mente l’obiettivo e proseguire per riuscire a ottenerlo. Il traguardo si comincia a intravedere e la crescita della squadra nerazzurra è sotto gli occhi di tutti. Le motivazioni giuste saranno fondamentali per poter alzare lo scudetto alla fine di questa stagione di Serie A. Pre Parma-: le dichiarazioni degli allenatori: che cosa ha detto Antonio? Antoniosulla stagione in corso ha detto: “Stiamo all’erta fino alla fine se vogliamo fare qualcosa di buono. Siamo felici perché il nostro duro lavoro sta dando i suoi frutti”. Proprio stasera 4 Marzo l’affronterà il ...

Infine, l'di Antonioche, stasera contro l'amico di Roberto D'Aversa, si prepara alla fuga scudetto. Focus centrocampo: le ultime di calciomercato su, Juventus e Milan nel reparto ...LE SCELTE DIPer la formazione dell'Antonionon si discosterà dal classico 3 - 5 - 2, dove pure saranno più che mai limitati ballottaggi e turnover. Già in attacco infatti dubitiamo ...L'inter non smette di pensare al futuro e dunque, di lavorare ad eventuali rinforzi per ogni reparto del campo. Ecco le ultime novità ...Antonio Conte vuole che la squadra sia compatta e che si mantenga attenta per il proseguo della stagione. Volete sapere tutto? scopriamolo.