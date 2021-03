Cashback, arriva la conferma: c’è l’annuncio ufficiale (Di giovedì 4 marzo 2021) Cashback, annuncio importantissimo in queste ore. arriva una notizia importante per quanto riguarda il concorso con pagamenti digitali. E’ confermato: il Cashback al massimo sarà modificato o depotenziato, ma non cancellato. Ad annunciarlo è direttamente Laura Castelli, viceministra dell’Economia, intervenuta ai microfoni Radio 24. La referente politica, infatti, ha assolutamente escluso la possibilità di un’interruzione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 marzo 2021), annuncio importantissimo in queste ore.una notizia importante per quanto riguarda il concorso con pagamenti digitali. E’to: ilal massimo sarà modificato o depotenziato, ma non cancellato. Ad annunciarlo è direttamente Laura Castelli, viceministra dell’Economia, intervenuta ai microfoni Radio 24. La referente politica, infatti, ha assolutamente escluso la possibilità di un’interruzione L'articolo proviene da Inews.it.

